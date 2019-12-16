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Путин подписал отменяющий «банковский роуминг» закон

Банки не смогут брать комиссии за переводы между счетами физических лиц, открытыми в разных структурных подразделениях одной и той же кредитной организации.

Закон, который вносит такие изменения в закон «О банках и банковской деятельности», подписал 16 декабря президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу через 180 дней со дня опубликования.

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Ранее инициативу поддержали в Госдуме и Совете Федерации. Этот закон, как отмечала ранее пресс-служба Госдумы, позволит устранить «межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг». Отменить «банковский роуминг» ранее требовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как говорится в пояснительной записке к документу, филиалы и внутренние структурные подразделения банка — составные части единой организационной структуры банка и переводы между открытыми в разных филиалах счетами являются «обычными внутренними переводами» и не стоят дополнительных денег.

Теги: денежные переводы, комиссии, Владимир Путин
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