В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией

Столкновения протестующих с полицией, Лондон (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией.

По данным Figaro, от 15 тыс. до 20 тыс. человек собрались в субботу на площади Республики в Париже на несанкционированную акцию протеста против полицейского беспредела и расизма.

Полиция призывала людей разойтись, а когда те не отреагировали на требования, выпустила слезоточивый газ в толпу. Организаторы протестов также просили участников спокойно разойтись, но это не возымело действия.

Как сообщила парижская полиция в Twitter, в результате вечерних демонстраций были задержаны 26 человек.