Полиция Лондона арестовала 12 участников акции протеста против расизма

По меньшей мере, 12 человек были арестованы во время продолжающихся демонстраций в Лондоне в знак солидарности против расизма под лозунгом Black Lives Matter, возникших из-за гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полиции. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Согласно заявлению лондонской столичной полиции, большинство арестов были произведены 7 июня из-за нарушения общественного порядка. В заявлении добавляется, что несколько демонстрантов начали нападать на стражей правопорядка и бросать в них стеклянные бутылки и факелы. В общей сложности ранения получили восемь полицейских.

«К сожалению, офицеры столкнулись с новыми сценами насилия и беспорядков после дня преимущественно мирных протестов по всей столице. Это чрезвычайно страстное движение, и мы понимаем желание общественности, чтобы их голоса были услышаны, однако это неправильно, чтобы эта страсть превратилась в жестокие нападения на офицеров», — заявил суперинтендант Джо Эдвардс.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал наказать тех, кто использует акции протеста в стране в преступных целях.

Акции протеста против расизма проходят в ряде британских городов третий день подряд. 6 июня на акции в Лондоне приняла участие британская певица Мадонна. Она пришла туда на костылях, так как ранее получила травму, неудачно упав со стула во время выступления.

Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая при задержании полицией по подозрению в расплате фальшивыми документами в одном из местных магазинов. Один из полицейских при задержании надавил темнокожему мужчине коленом на горло. В результате Флойд скончался в больнице. Позже были уволены четверо полицейских. Одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

После гибели Флойда акции протеста возникли в ряде американских городов. Вслед за США акции протеста прошли в ряде европейских стран: Испании, Италии, Бельгии.