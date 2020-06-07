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Протесты в США ,  
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В Лондоне пострадали 23 полицейских в столкновениях с протестующими

В Лондоне в ходе массовых протестов против расового неравенства после смерти афроамериканца Джорджа Флойда пострадали 23 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба лондонской полиции.

6 июня в центре британской столицы прошла демонстрация «Справедливость ради Джорджа Флойда». В полиции отметили, что в целом протесты прошли без происшествий, было лишь несколько задержаний.

Когда большинство протестующих к вечеру покинули центр Лондона, настроение толпы изменилось. Как сообщили в полиции, демонстранты перешли к насилию, начали запускать фаеры и сигнальные ракеты в полицейских,

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Для разгона беспорядков в район были направлены дополнительные полицейские силы в защитном снаряжении.

По словам представителя лондонской полиции Джо Эдвадса, в результате столкновений с протестующими за последние несколько дней травмы получили 23 сотрудника правоохранительных органов. 6 июня пострадали десять полицейских, в том числе сотрудница конной полиции, которая упала с лошади.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб афроамериканец Джордж Флойд. При задержании полицейский надавил ему коленом на горло, после чего мужчина умер в больнице.

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Это стало поводом для протестов, массовых беспорядков и грабежей по всем Соединенным Штатам. Более чем в 40 городах ввели комендантский час, тысячи человек были задержаны, десятки пострадали.

Акции протеста против системного расизма и за права темнокожего населения прошли и в других странах. В частности, в Австралии митинги прошли в Мельбурне, Сиднее, Аделпаиде и Брисбене.

В Канаде в демонстрации принял участие премьер-министр страны Джастин Трюдо, который преклонил колено в знак извинения за притеснения темнокожего населения.

Теги: полиция, протесты, Лондон
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