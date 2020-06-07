В Лондоне пострадали 23 полицейских в столкновениях с протестующими

В Лондоне в ходе массовых протестов против расового неравенства после смерти афроамериканца Джорджа Флойда пострадали 23 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба лондонской полиции.

6 июня в центре британской столицы прошла демонстрация «Справедливость ради Джорджа Флойда». В полиции отметили, что в целом протесты прошли без происшествий, было лишь несколько задержаний.

Когда большинство протестующих к вечеру покинули центр Лондона, настроение толпы изменилось. Как сообщили в полиции, демонстранты перешли к насилию, начали запускать фаеры и сигнальные ракеты в полицейских,

Для разгона беспорядков в район были направлены дополнительные полицейские силы в защитном снаряжении.