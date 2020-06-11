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Пандемия коронавируса ,  
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Власти сообщили об увеличении доли москвичей с антителами к COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 165 тыс. москвичей сдали анализы для выявления антител к коронавирусной инфекции, иммунитет сформирован у 17,4%. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра.

«По итогам первого этапа тестирования с 4 по 21 мая антитела были обнаружены у 12,5% горожан. Завершен второй этап тестирования — на сегодняшний день иммунитет к вирусу формируется у 17,4% москвичей», — сказала она.

Таким образом, по словам Раковой, показатель вырос почти на 5%.

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При этом средний титр иммуноглобулина вырос практически на 10 пунктов — с 63,8 до 72,2. Людей с высокими титрами (больше 50) сейчас больше половины, а две недели назад таких москвичей было 43%. Эти факты указывают на большую вероятность формирования иммунитета, отметили в мэрии.

Заммэра добавила, что долю болеющих анализируют и методом ПЦР-анализа, и на основе ИХЛА-тестирования.

В Москве было проведено более 2,8 млн ПЦР-анализов и около 600 тыс. исследований на антитела.

Число болеющих в данный момент жителей столицы снижается: по данным ИХЛА-тестирования — с 3,9 до 3,6% и по ПЦР-исследованиям — с 2,4 до 1,8%. Разницу в результатах заммэра объяснила тем, что мазок для ПЦР-теста выявляет вирус в первые несколько дней заболевания, а ИХЛА-тестирование — на более поздней стадии, в связи с чем охватывает более широкий круг.

«40% от общего количества людей, у которых ежедневно диагностируется коронавирус, переносит его бессимптомно. Длительное наблюдение за состоянием пациентов из этой категории показывает, что появление симптомов происходит лишь в 14–15% случаев», — уточняется в сообщении.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что исследования показали иммунитет к коронавирусу у 14% обследованных жителей столицы.

10 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 46 субъектах России на коронавирус протестировали почти 650 тыс. человек. Иммунитет выявили почти у 14%.

По данным оперативного штаба, в Москве выявлено около 201 тыс. случаев заражения, выздоровели 115,7 тыс. человек, 3138 умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: антитела, иммунитет, коронавирус
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