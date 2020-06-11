Власти сообщили об увеличении доли москвичей с антителами к COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 165 тыс. москвичей сдали анализы для выявления антител к коронавирусной инфекции, иммунитет сформирован у 17,4%. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра.

«По итогам первого этапа тестирования с 4 по 21 мая антитела были обнаружены у 12,5% горожан. Завершен второй этап тестирования — на сегодняшний день иммунитет к вирусу формируется у 17,4% москвичей», — сказала она.

Таким образом, по словам Раковой, показатель вырос почти на 5%.

При этом средний титр иммуноглобулина вырос практически на 10 пунктов — с 63,8 до 72,2. Людей с высокими титрами (больше 50) сейчас больше половины, а две недели назад таких москвичей было 43%. Эти факты указывают на большую вероятность формирования иммунитета, отметили в мэрии.