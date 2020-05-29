Власти сообщили об очереди на две недели на тесты на антитела в Москве

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Слоты очередей на добровольное тестирование на наличие антител к коронавирусу расписаны на две недели.Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Со среды электронная очередь заработала. Мы видим большой спрос москвичей, на две недели практически расписаны все слоты», — сказала она.

Заммэра добавила, что планируется открывать новые слоты.

С 27 мая в поликлиниках Москвы ежедневно берут по 5 тыс. проб в сутки для проведения тестов на наличие антител к коронавирусу. В тестировании могут принять участие все желающие, оно проводится по записи.