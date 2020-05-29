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Власти сообщили об очереди на две недели на тесты на антитела в Москве

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Слоты очередей на добровольное тестирование на наличие антител к коронавирусу расписаны на две недели.Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Со среды электронная очередь заработала. Мы видим большой спрос москвичей, на две недели практически расписаны все слоты», — сказала она.

Заммэра добавила, что планируется открывать новые слоты.

В России провели более 10 млн тестов на коронавирус
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Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

С 27 мая в поликлиниках Москвы ежедневно берут по 5 тыс. проб в сутки для проведения тестов на наличие антител к коронавирусу. В тестировании могут принять участие все желающие, оно проводится по записи.

В исследовании населения на иммунитет на первом этапе, который стартовал 15 мая, могли принять участие только москвичи, получившие «приглашение» по СМС. Около 70 тыс. человек раз в «несколько дней» получали его по электронной почте.

Власти Москвы назвали масштаб тестирования на антитела к коронавирусу
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Фото: Максим Шеметов / Reuters

На прошлой неделе власти Москвы обнародовали первые итоги тестирования на наличие антител к вирусу, вызывающему COVID-19. После проверки 50 тыс. человек антитела были обнаружены у 12,5%. При этом наиболее высоким этот показатель оказался у жителей Северо-Восточного административного округа (13,6%), а самым низким — у жителей юго-запада столицы (11,2%).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва, тестирование, антитела
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