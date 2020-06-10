Тестирование на иммунитет к COVID-19 прошли 650 тыс. россиян

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В России тестирование на иммунитет к коронавирусу провели уже у 650 тыс. человек. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением эпидемии сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«В 46 субъектах уже оттестировано почти 650 тыс. человек», — сказала Попова. По ее словам, сегодня иммунитет есть почти у 14% от общего числа протестированных. «Это достаточно немалый уровень», — отметила Попова.

По словам Поповой, лучше всего иммунитет к коронавирусу вырабатывается у детей, среди них антитела обнаружили почти у 20% обследованных. «А вот у людей 65 лет и старше — всего 11%», — отметила она.

В Москве начали тестировать жителей на иммунитет к коронавирусу 15 мая. Изначально в исследовании могли принять участие только москвичи, получившие «приглашение» по СМС.