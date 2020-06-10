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Пандемия коронавируса ,  
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Тестирование на иммунитет к COVID-19 прошли 650 тыс. россиян

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России тестирование на иммунитет к коронавирусу провели уже у 650 тыс. человек. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением эпидемии сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«В 46 субъектах уже оттестировано почти 650 тыс. человек», — сказала Попова. По ее словам, сегодня иммунитет есть почти у 14% от общего числа протестированных. «Это достаточно немалый уровень», — отметила Попова.

По словам Поповой, лучше всего иммунитет к коронавирусу вырабатывается у детей, среди них антитела обнаружили почти у 20% обследованных. «А вот у людей 65 лет и старше — всего 11%», — отметила она.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве начали тестировать жителей на иммунитет к коронавирусу 15 мая. Изначально в исследовании могли принять участие только москвичи, получившие «приглашение» по СМС.

С 27 мая в столичных поликлиниках планировали делать по 5 тыс. тестов на наличие антител к коронавирусу в сутки, а принять участие в тестировании теперь могут все желающие.

Позднее о начале тестирований объявили и в других российских городах. Так, 19 мая о начале бесплатных исследований на антитела сообщили в правительстве Ростовской области, а 8 июня начало таких тестирований анонсировали в Санкт-Петербурге.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: COVID-19, пандемия, иммунитет
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