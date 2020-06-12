Президент Франции поздравил Путина с Днем России

Празднование Дня России в Рязани (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил коллеге Владимиру Путину поздравительное сообщение, в связи с Днем России, который отмечается 12 июня. Об этом говорится на официальной страницы «ВКонтакте» посольства Франции.

«Направляю Вам, а также и всему российскому народу, мои искренние поздравления по случаю национального Дня Российской Федерации, празднуемого 12 июня», — говорится в сообщении.

Ранее Путина и россиян также поздравил посол США Джон Салливан, королева Великобритании Елизавета II, госсекретарь США Майк Помпео. Поздравления направили, в частности, глава КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.