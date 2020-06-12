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Посол США от имени Трампа поздравил россиян

Посол США Джон Салливан от имени президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днем России, который отмечается 12 июня Об это сообщается в официальном аккаунте посольства в Twitter.

«В эту 30-ю годовщину независимости России мы вновь подтверждаем наше желание сотрудничать с народом России во имя мирной и процветающей жизни для всех наших граждан», — говорится в тексте поздравления.

Лукашенко поздравил Путина с Днем России
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Ранее россиян также поздравила королева Великобритании Елизавета II, госсекретарь США Майк Помпео. Поздравления президенту России Владимиру Путину направили, в частности, глава КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
 

Теги: посольство США в России, День России
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