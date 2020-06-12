Москвичей предупредили об ограничении движения из-за репетиции парада

14 июня в Москве состоится первая тренировка с механиками-водителями к параду Победы. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД) на официальной странице в Twitter.

«Все как обычно: с 21:00 будут закрыты Тверская от Садового до Кремля, Моховая, Охотный ряд и переулки. Смотрите схемы заранее и избегайте поездок в центр в это время», — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что массовые мероприятия в Москве еще запрещены из-за пандемии коронавирусной инфекции, а официальные, такие как парад Победы, жителям лучше «посмотреть по телевизору».

Парад пройдет в пятницу,24 июня. Этот день будет выходным.