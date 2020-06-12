ВОЗ прокомментировала риск передачи COVID-19 ребенку через грудное молоко

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Риск передачи коронавируса от матери к ребенку через грудное молоко пока не установлен. Об этом заявил директор департамента здоровья материнства, новорожденных, детей и подростков Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аншу Банерджи на брифинге.

«До сих пор нам не удалось обнаружить живой вирус в грудном молоке. Было выявлено несколько случаев, когда в грудном молоке были обнаружены фрагменты РНК вируса, но мы не выявили живого вируса», — подчеркнул он.

В конце мая Минздрав России рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорожденных. Так, если у матери есть подозрение на коронавирус, то анализы у ребенка следует брать «на 0 — 3 — 10 сутки при отрицательных результатах». При положительном тесте на коронавирус повторный мазок проводят на 14-е сутки.

При этом обязательное тестирование будут проводить тем новорожденным, матери которых заболели COVID-19.