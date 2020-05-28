Минздрав предупредил о внезапных осложнениях у беременных с коронавирусом

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У беременных женщин с коронавирусной инфекцией возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания, говорится во второй версии методических рекомендациях Минздрава России по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что на основании публикаций из Китая, Италии и США нельзя сказать, что COVID-19 у беременных женщин протекает тяжелее по сравнению с остальными взрослыми людьми. При этом данные систематического обзора 108 беременных с подтвержденным коронавирусом говорят о возможности повышенного риска тяжелых заболеваний среди этой группы.

«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — говорится в рекомендациях министерства.

Минздрав также сообщает, что пока неизвестно, может ли больная COVID-19 женщина передать вирус ребенку во время беременности или родов.