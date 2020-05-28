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Минздрав предупредил о внезапных осложнениях у беременных с коронавирусом

Фото: Hannah McKay / Getty Images
Фото: Hannah McKay / Getty Images

У беременных женщин с коронавирусной инфекцией возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания, говорится во второй версии методических рекомендациях Минздрава России по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что на основании публикаций из Китая, Италии и США нельзя сказать, что COVID-19 у беременных женщин протекает тяжелее по сравнению с остальными взрослыми людьми. При этом данные систематического обзора 108 беременных с подтвержденным коронавирусом говорят о возможности повышенного риска тяжелых заболеваний среди этой группы.

«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — говорится в рекомендациях министерства.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минздрав также сообщает, что пока неизвестно, может ли больная COVID-19 женщина передать вирус ребенку во время беременности или родов.

25 мая главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян заявила, что в России коронавирусную инфекцию выявили у 2,5 тыс. беременных женщин. Она рассказала, что в группе риска находятся беременные во втором и третьем триместрах, а также женщины, у которых есть заболевания сердца, легких, злокачественные заболевания и те, у кого были проблемы при предыдущих родах.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Минздрав, беременные
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