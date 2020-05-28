Минздрав назвал условие для тестирования новорожденных на коронавирус

Минздрав уточнил рекомендации по борьбе с COVID-19 среди новорожденных: тесты на коронавирус будут делать только детям, родившимся у больных матерей. Если ребенок окажется здоров, их будут содержать раздельно

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Обязательное тестирование на коронавирус нужно проводить тем новорожденным, чьи матери заболели COVID-19. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

«Тестированию подлежат все новорожденные дети, родившиеся у матерей с подозреваемым или подтвержденным инфицированием COVID-19», — сказали в ведомстве.

В методических рекомендациях (*.pdf), опубликованных ранее ведомством, говорилось: «У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении». В то же время в документе указывалось, что «в настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов». Зафиксированные случаи заражения, отмечали в ведомстве, приписываются тесному контакту с больной матерью или другими лицами, обеспечивающими уход.

До получения результатов тестов мать и новорожденный должны быть разделены. Если тест у обоих подтвердился, то они могут находиться вместе, если тест положительный только у ребенка — то вместе они могут пребывать лишь при обеспечении мер безопасности. Если вирус подтвержден только у матери, их опять-таки нужно разделить.

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России есть умершие среди заразившихся коронавирусом беременных и рожениц, однако заметил, что такие случаи единичны. Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян 25 мая сообщила, что в России COVID-19 выявили у 2561 беременной.