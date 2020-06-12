ФОМС уточнил условия для госпитализации заболевших COVID-19

Для госпитализации у больного с подтвержденным коронавирусом должны три дня не спадать температура 38,5°С, быть зафиксировано насыщение крови кислородом меньше 95% или иметься признаки пневмонии с поражением легких по результатам КТ более 25%. Об этом сообщил Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), передает «Российская газета».

Кроме того, на стационарное лечение отправляют зараженных старше 65 лет, у которых есть хронические тяжелые заболевания, в том числе артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет. Должны быть госпитализированы заболевшие, которые живут на одной жилплощади с пожилыми соседями старше 65 лет, людьми из групп риска или в многонаселенных помещениях, например общежитиях.

Для несовершеннолетних определены свои правила госпитализации. На лечение в больницу направляют ребенка, у которого в день обращения была температура выше 39,0°С или пять дней держалась температура выше 38°С.