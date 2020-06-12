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В России за сутки умерли 183 человека с коронавирусом

Общее количество жертв COVID-19 в России выросло до 6,7 тыс. человек, а число зараженных превысило 511 тыс.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за сутки скончались 183 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв увеличилось до 6715 человек, сообщает оперативный штаб.

В пятерку лидеров по числу умерших входят:

  • Москва — 3187 человек;
  • Московская область — 666;
  • Санкт-Петербург — 561;
  • Дагестан — 309;
  • Нижегородская область — 159.

При этом в столице в последнее время количество жертв COVID-19 начало снижаться: с 4 июня за сутки регистрируют менее 60 умерших. Однако в России суточный прирост в среднем превышает 100 человек. С конца мая оперативный штаб дважды сообщал о всплесках по количеству умерших: 29 мая зарегистрировали 232 смерти, 6 июня — 197, 10 июня — 216.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Общее количество зараженных в России достигло 511,4 тыс. человек, 269,3 тыс. выздоровели. За сутки в стране выявили 8,9 тыс. заболевших. В Москве общее число зараженных превысило 202 тыс. (плюс 1,7 тыс. за сутки).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, Москва
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