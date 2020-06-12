Пандемия коронавируса , 12 июн, 10:52
0
В России за сутки умерли 183 человека с коронавирусом
Общее количество жертв COVID-19 в России выросло до 6,7 тыс. человек, а число зараженных превысило 511 тыс.
В России за сутки скончались 183 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв увеличилось до 6715 человек, сообщает оперативный штаб.
В пятерку лидеров по числу умерших входят:
- Москва — 3187 человек;
- Московская область — 666;
- Санкт-Петербург — 561;
- Дагестан — 309;
- Нижегородская область — 159.
При этом в столице в последнее время количество жертв COVID-19 начало снижаться: с 4 июня за сутки регистрируют менее 60 умерших. Однако в России суточный прирост в среднем превышает 100 человек. С конца мая оперативный штаб дважды сообщал о всплесках по количеству умерших: 29 мая зарегистрировали 232 смерти, 6 июня — 197, 10 июня — 216.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i