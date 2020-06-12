В России за сутки умерли 183 человека с коронавирусом

Общее количество жертв COVID-19 в России выросло до 6,7 тыс. человек, а число зараженных превысило 511 тыс.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за сутки скончались 183 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв увеличилось до 6715 человек, сообщает оперативный штаб.

В пятерку лидеров по числу умерших входят:

Москва — 3187 человек;

Московская область — 666;

Санкт-Петербург — 561;

Дагестан — 309;

Нижегородская область — 159.

При этом в столице в последнее время количество жертв COVID-19 начало снижаться: с 4 июня за сутки регистрируют менее 60 умерших. Однако в России суточный прирост в среднем превышает 100 человек. С конца мая оперативный штаб дважды сообщал о всплесках по количеству умерших: 29 мая зарегистрировали 232 смерти, 6 июня — 197, 10 июня — 216.