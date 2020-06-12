В Ростовской области умер заразившийся коронавирусом ребенок

В Ростовской области умер 12-летний ребенок, заболевший COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства области.

«За последние сутки умерли еще пять человек с COVID-19, в том числе 12-летний ребенок с тяжелым врожденным заболеванием центральной нервной системы», — уточняется в сообщении.

Кроме него в регионе за прошедшие сутки умерли 34-летняя женщина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием печени, 66-летний мужчина с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы, 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологическим и онкологическим заболеваниями, а также 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями.