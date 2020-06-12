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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2 тыс. человек

Еще 2255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за прошедшие сутки. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2255 пациентов», — сказала Ракова.

По ее словам, общее число выздоровевших от вируса достигло 118 024 человек.

Заммэра также напомнила, что излечившиеся от коронавируса горожане могут стать донорами плазмы. Помимо этого у них есть возможность стать социальными волонтерами и оказывать помощь пациентам, лечащимся от инфекции на дому.

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За прошедшие сутки от коронавируса в Москве умерли 49 человек. Общее число пациентов, умерших в столице от вируса с начала пандемии, составило 3187.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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