В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2 тыс. человек

Еще 2255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за прошедшие сутки. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2255 пациентов», — сказала Ракова.

По ее словам, общее число выздоровевших от вируса достигло 118 024 человек.

Заммэра также напомнила, что излечившиеся от коронавируса горожане могут стать донорами плазмы. Помимо этого у них есть возможность стать социальными волонтерами и оказывать помощь пациентам, лечащимся от инфекции на дому.