Лондон уведомил ЕС об отсутствии планов продлевать переходный период

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Великобритания уведомила Европейский союз, что не продлит переходный период после 31 декабря 2020 года. Об этом заявил канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув.

«Я официально подтвердил, что Великобритания не будет продлевать переходный период, и момент для продления уже истек», — написал он в Twitter.

Гоув добавил, что 1 января 2021 года Лондон снова обретет свою политическую и экономическую независимость.

Великобритания формально вышла из Евросоюза в феврале, однако временно сохранила за собой все права и привилегии. Так, стороны получили время для заключения договора о сотрудничестве в различных сферах. Переходный период истекает в декабре, но у сторон есть возможность до конца июня продлить его по обоюдному согласию.