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Brexit ,  
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Лондон уведомил ЕС об отсутствии планов продлевать переходный период

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Великобритания уведомила Европейский союз, что не продлит переходный период после 31 декабря 2020 года. Об этом заявил канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув.

«Я официально подтвердил, что Великобритания не будет продлевать переходный период, и момент для продления уже истек», — написал он в Twitter.

Гоув добавил, что 1 января 2021 года Лондон снова обретет свою политическую и экономическую независимость.

Великобритания формально вышла из Евросоюза в феврале, однако временно сохранила за собой все права и привилегии. Так, стороны получили время для заключения договора о сотрудничестве в различных сферах. Переходный период истекает в декабре, но у сторон есть возможность до конца июня продлить его по обоюдному согласию.

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Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Эксперты британского аналитического центра Institute for Government отмечали, что в теории продлить переходный период можно, однако это будет непросто с юридической точки зрения.

Ранее, 5 июня, Евросоюз обвинил Великобританию в отсутствии существенного прогресса на переговорах о будущих двусторонних отношениях. В ЕС считают, что Лондон отказывается от ряда обещаний, которые были изложены в политической декларации 2019 года. В частности, страна не намерена соблюдать общие стандарты с Евросоюзом. К тому же Великобритания тормозит переговоры по соглашению по рыболовству, которое обеспечит доступ европейцев к британским водам.

На следующий день издание The Daily Mail со ссылкой на источники передало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов согласиться на некоторые уступки ради соглашения с ЕС. Так, Лондон допускает ввод пошлин на некоторые британские товары. По мнению источника, речь идет о сельскохозяйственных товарах. Также газета сообщала, что из-за пандемии коронавируса британцы рассматривают возможность продлить сроки переговоров, если решение не будет достигнуто в июне.

Теги: Великобритания, ЕС, переходный период, продление, отказ
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