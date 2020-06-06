Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
История беспорядков из-за расовой дискриминации в США. Фоторепортаж Общество, 10:00  Эксперты назвали самый популярный алкоголь у россиян во время эпидемии Общество, 09:58 10 лучших акций мая: энергетика, косметика и онлайн-покупки Quote, 09:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июня Общество, 09:52 Число выздоровевших от COVID-19 в Москве превысило 100 тыс. Общество, 09:48 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 09:44 В МЧС назвали сроки работ по ликвидации разлива топлива в Норильске Общество, 09:37 СМИ сообщили о готовности Джонсона пойти на уступки ради соглашения с ЕС Политика, 09:29 В Идлибе погиб турецкий военный Политика, 09:11 Гаджеты против COVID-19: диагностика с помощью часов, колец и наклеек Экономика инноваций, 09:00  Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам Финансы, 09:00 Ученые назвали препарат против изжоги средством для лечения COVID-19 Общество, 08:32 Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в протесты США Политика, 08:03 Байден получил достаточное число голосов для выдвижения в президенты США Политика, 07:54
Brexit ,  
0 

СМИ сообщили о готовности Джонсона пойти на уступки ради соглашения с ЕС

Премьер Британии готов пойти на обложение тарифами ряда британских товаров. В обмен ЕС может отказаться от требования соблюдать стандарты союза после выхода государства из его состава
Евро/Рубль EUR/RUB ₽77,560 -1,05% Купить

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов согласиться на ввод пошлин на некоторые британские товары для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговоры об условиях торговли с Евросоюзом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Источники Daily Mail не уточнили, какая продукция может подпасть под действие тарифов, однако отметили, что в таких случаях чаще всего речь идет о сельскохозяйственных товарах. Издание отмечает, что в таком случае тарифы могут быть достаточно велики: пошлины ЕС на мясо ягненка, например, начинаются с 13% и могут доходить до 40% в зависимости от качества мяса.

Любая уступка Джонсона в отношении пошлин станет для него нарушением обещаний, так как он неоднократно заявлял о своем намерении достичь договоренностей с Евросоюзом на условиях «ноль тарифов, ноль квот», отмечает Daily Mail.

Евросоюз обвинил Лондон в нарушении обязательств по Brexit
Политика
Мишель Барнье

Источники также сообщили, что Лондон готов продлить сроки переговоров на фоне пандемии коронавируса, хотя ранее намеревался выйти из них, если решение не будет достигнуто в июне.

Накануне ответственный за переговоры от Евросоюза Мишель Барнье заявил о том, что обсуждение с Британией затормозилось и обвинил в этом Лондон. По его словам, Великобритания отказывается от ряда обещаний, зафиксированных в декларации, которая была подписана в прошлом году. В частности Барнье отметил, что по ее условиям Лондон должен соблюдать общие стандарты с ЕС. Кроме того, не решен вопрос с рыболовством и доступом граждан ЕС в британские воды.

По словам переговорщика от ЕС, обсуждение продолжится в течение лета.

Британия вышла из состава Евросоюза в феврале. До декабря продолжается переходные период, в течение которого стороны решают, по каким правилам они будут жить дальше, в частности, урегулируют вопросы торговли, обмена данными и так далее. По соглашению сторон переходный период может быть продлен. Решение об этом будет принято после саммита Британия — ЕС, он пройдет в июне.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Великобритания, Brexit, Борис Джонсон, Евросоюз
Материалы по теме
Евросоюз обвинил Лондон в нарушении обязательств по Brexit
Политика
Паспорта британцев после Brexit поменяют цвет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter