В Совфеде оценили акцент оборонного бюджета США на конкуренцию с Россией

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Американские политики используют «российскую угрозу» для оправдания завышенных трат на оборонный бюджет, планы потратить его основные средства на противодействие Москве и Пекину не угрожают России. Об этом РБК заявили члены Совета Федерации.

«Такого глобального превосходства, которое американцы имели на протяжении столетия, они уже никогда не получат. Поэтому пытаются любыми целями, в том числе военными, взять преимущество. Но это не поможет», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«России боятся нечего, а вот американцам есть чего остерегаться. Американская политика праздничных шоу и «Берегись, русские идут» больше не действует на американцев», — добавила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, в Пентагоне вытащили «затоптанный скелет российской угрозы», чтобы обосновать «неоправданно высокий оборонный бюджет США». «Без разницы, где сегодня увидят угрозу в Америке: на Луне, в Арктике, в Европе, — были бы выделены деньги, а кто их поделит — уже отработано», — объяснила сенатор.