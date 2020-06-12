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В Совфеде оценили акцент оборонного бюджета США на конкуренцию с Россией

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Американские политики используют «российскую угрозу» для оправдания завышенных трат на оборонный бюджет, планы потратить его основные средства на противодействие Москве и Пекину не угрожают России. Об этом РБК заявили члены Совета Федерации.

«Такого глобального превосходства, которое американцы имели на протяжении столетия, они уже никогда не получат. Поэтому пытаются любыми целями, в том числе военными, взять преимущество. Но это не поможет», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«России боятся нечего, а вот американцам есть чего остерегаться. Американская политика праздничных шоу и «Берегись, русские идут» больше не действует на американцев», — добавила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, в Пентагоне вытащили «затоптанный скелет российской угрозы», чтобы обосновать «неоправданно высокий оборонный бюджет США». «Без разницы, где сегодня увидят угрозу в Америке: на Луне, в Арктике, в Европе, — были бы выделены деньги, а кто их поделит — уже отработано», — объяснила сенатор.

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Таким образом в Совфеде прокомментировали появившийся накануне проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, документ опубликовал комитет американского сената по Вооруженным силам.

Всего Пентагону предлагается выделить $636 млрд на базовые нужды, из них хотят зарезервировать $44 млн на разработку вакцины от коронавируса и «биотехнологическое исследование» и $250 млн направить на военную помощь Украине. Основной акцент в законопроекте сделан на стратегическую конкуренцию с Россией и Китаем, долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией названа основным приоритетом обороны Соединенных Штатов.

В Совете Федерации скептически оценили предлагающееся распределение средств. Сенатор Ковитиди указала, что сумма, предлагаемая на разработку вакцины от коронавируса, выглядит «каплей в море» по сравнению с общим объемом бюджета.

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Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters

«Жизнь и здоровье рядовых американцев оказались для власти менее важны, чем желание определенных военных чиновников заработать на Украине, которой выделяется 250 млн на так называемую помощь. Но совершенно очевидно, что даже треть этой помощи обычные украинцы не увидят: она останется в карманах чиновников — как американских, так и украинских, которые определяют эту сумму», — сказала Ковитиди.

Сенатор Джабаров посчитал, что разработка вакцины также будет использована США для конкуренции с Россией. «Я вас уверяю, даже если у них раньше появится вакцина от COVID, то они будут это использовать для того, чтобы помешать России иметь такие же результаты», — отметил он.

Теги: США, Совфед, оборона, новости
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В проекте оборонного бюджета США сделали акцент на конкуренцию с Россией
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