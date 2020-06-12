Украина получит от США $250 млн для защиты от «российской агрессии»

США планируют предоставить Украине $250 млн, чтобы Киев смог защищаться от «российской агрессии». Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.

«Это подтверждает давние отношения в области обороны между США и Украиной — важнейшим партнером на передовой стратегической конкуренции с Россией», — говорится в сообщении Пентагона. В американском военном ведомстве отметили, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Выделенные средства пойдут на закупку снаряжения, а также обучение и подготовку украинских военных.

В Министерстве обороны Украины отметили, что помощь в размере $250 млн также включает в себя транспорт, медицинское оборудование, средства контрбатарейной борьбы и системы обеспечения кибербезопасности.