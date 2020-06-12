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Политика ,  
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Украина получит от США $250 млн для защиты от «российской агрессии»

США планируют предоставить Украине $250 млн, чтобы Киев смог защищаться от «российской агрессии». Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.

«Это подтверждает давние отношения в области обороны между США и Украиной — важнейшим партнером на передовой стратегической конкуренции с Россией», — говорится в сообщении Пентагона. В американском военном ведомстве отметили, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Выделенные средства пойдут на закупку снаряжения, а также обучение и подготовку украинских военных.

Решение Трампа о приостановке помощи Украине признали нарушением закона
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Дональд Трамп

В Министерстве обороны Украины отметили, что помощь в размере $250 млн также включает в себя транспорт, медицинское оборудование, средства контрбатарейной борьбы и системы обеспечения кибербезопасности.

В украинском военном ведомстве поблагодарили американскую сторону за поддержку реформ на Украине и укрепления обороноспособности страны «в условиях продолжающейся российской агрессии». Также в Киеве подчеркнули, что приближение сектора безопасности Украины к стандартам НАТО остается одним из главных приоритетов правительства страны.

В 2019 году в США заморозили военную помощь Украине. Демократы связали это с давлением на Киев с целью начать расследование против кандидата на предстоящих президентских выборах Хантера Байдена. Позже Главное контрольное управления США признало решение Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву нарушающим закон.
 

Теги: Украина, США, военная помощь
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