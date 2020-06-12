Мурашко посоветовал не ходить в гости из-за риска заражения коронавирусом

Походы в гости россиянам следует по-прежнему ограничивать, так как риск заразиться коронавирусом сохраняется. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

По словам Мурашко, человек, перенесший коронавирус, защищен от повторного заражения. Однако тот, кто не переболел этой инфекцией, может заразиться, если гость принесет вирус на одежде или на каких-то предметах.

«Походы к друзьям и в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать», — заключил глава Минздрава.

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