Пандемия коронавируса , 12 июн, 00:11
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Мурашко посоветовал не ходить в гости из-за риска заражения коронавирусом
Походы в гости россиянам следует по-прежнему ограничивать, так как риск заразиться коронавирусом сохраняется. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».
По словам Мурашко, человек, перенесший коронавирус, защищен от повторного заражения. Однако тот, кто не переболел этой инфекцией, может заразиться, если гость принесет вирус на одежде или на каких-то предметах.
«Походы к друзьям и в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать», — заключил глава Минздрава.
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