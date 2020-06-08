В Крыму откроют санатории и гостиницы для жителей региона

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Санатории и гостиницы Крыма откроют для жителей региона с 15 июня. Соответствующие изменения глава республики Сергей Аксенов внес в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства Крыма.

Согласно документу, гостиницы и отели смогут принимать только тех гостей, которые зарегистрированы по месту пребывания или по месту жительства в республике Крым и Севастополе.

Всем приступающим к работе с 15 июня объектам размещения необходимо будет направить уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности в период COVID-19, следует из указа.

Кроме того, в Крыму разрешили работу тренажерных и спортивных залов, а также стадионов в случае проведения индивидуальных занятий.