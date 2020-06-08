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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму откроют санатории и гостиницы для жителей региона

Фото: Mark Kolbe / Getty Images
Фото: Mark Kolbe / Getty Images

Санатории и гостиницы Крыма откроют для жителей региона с 15 июня. Соответствующие изменения глава республики Сергей Аксенов внес в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства Крыма.

Согласно документу, гостиницы и отели смогут принимать только тех гостей, которые зарегистрированы по месту пребывания или по месту жительства в республике Крым и Севастополе.

Всем приступающим к работе с 15 июня объектам размещения необходимо будет направить уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности в период COVID-19, следует из указа.

Кроме того, в Крыму разрешили работу тренажерных и спортивных залов, а также стадионов в случае проведения индивидуальных занятий.

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ранее в Крыму с 15 июня собирались открыть только те санатории и гостиницы, у которых есть медицинская лицензия. Разрешение работы остальных гостиниц и отелей планировалось только на втором этапе снятия ограничений, который «возможен не ранее, чем через две недели после запуска первого», сообщали в правительстве.

Согласно последним данным оперативного штаба, в республике Крым с начала эпидемии коронавируса зафиксировали 438 случаев заражения коронавирусом, в Севастополе — 177. За прошедшие сутки сутки на полуострове выявили 15 случаев заражения (14 в Крыму и 1 в Севастополе).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Крым, отели, пандемия
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