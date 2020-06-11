Путин поручил определить дополнительные сроки сдачи ЕГЭ в новом году

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Минпросвещения России вместе с Роспотребнадзором и властями субъектов до 1 декабря должны определиться с дополнительными сроками проведения ЕГЭ в новом учебном году. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена в течение 2020/21 учебного года», — говорится в документе.

Также ведомства должны организовать проверку знаний школьников по основным общеобразовательным программам, допобучение по недостаточно усвоенным темам и консультации.

ЕГЭ в этом году несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Экзамены должны были начаться 25 мая, но ЕГЭ перенесли на 8 июня. Затем власти решили снова отложить проведение госэкзамена, в результате основной этап ЕГЭ начнется 3 июля. В связи с пандемией коронавируса обязательными ЕГЭ по русскому языку и математике в этом году не будут, оценки в аттестаты выставили по итогам года.