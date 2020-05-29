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Пандемия коронавируса ,  
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Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах

Минпросвещения рекомендовало провести школьные выпускные онлайн 27 июня. В традиционном формате их разрешат провести регионам, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, введенных из-за COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минпросвещения предложило регионам провести выпускные вечера в школах в онлайн-формате 27 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводятся в релизе.

В то же время в ведомстве допустили проведение выпускных 27 июня в традиционном формате. Это станет возможным в тех регионах, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Однако проведение выпускных в этих субъектах должно быть «в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», отметили в ведомстве. «Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ», — указано в сообщении.

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Фото: АГН «Москва»

Центральным мероприятием в этом году станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит все регионы. Завершит программу фестиваль «Алые паруса».

В начале этой недели, 25 мая, Минпросвещения провело Всероссийскую онлайн-акцию в поддержку последнего звонка для выпускников школ. Кравцов тогда отметил, что ведомство все же рассчитывает провести выпускные в традиционном формате. Также из-за эпидемии коронавируса в России перенесли с начала июня проведение единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Как сообщили в Минпросвещения, первые ЕГЭ теперь назначены на 3 июля. В этот день пройдут испытания по географии, информатике и литературе.

В начале мая глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Он состоит из трех этапов. На первом жителям региона разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, тогда же возобновят работу предприятия сферы торговли и услуг с ограничениями по площади и социальной дистанции. На втором этапе откроются компании большей площади и образовательные учреждения. Заключительный, третий этап предполагает начало работы компаний сферы услуг без ограничений по площади и числу посетителей, обслуживаемых одновременно, а также гостиниц и парков.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Виктория Полякова, Егор Губернаторов
Теги: выпускные, коронавирус, Минпросвещения
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