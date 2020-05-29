Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах

Минпросвещения рекомендовало провести школьные выпускные онлайн 27 июня. В традиционном формате их разрешат провести регионам, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, введенных из-за COVID-19

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Минпросвещения предложило регионам провести выпускные вечера в школах в онлайн-формате 27 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводятся в релизе.

В то же время в ведомстве допустили проведение выпускных 27 июня в традиционном формате. Это станет возможным в тех регионах, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Однако проведение выпускных в этих субъектах должно быть «в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», отметили в ведомстве. «Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ», — указано в сообщении.