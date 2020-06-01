Глава Минпросвещения заявил о планах провести очные выпускные

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 13:28
Путин назвал самый подходящий для голосования по Конституции день Общество, 16:36 Дискотеки, машина времени, психотерапия: каким получился новый альбом Леди Гаги Стиль, 16:30 В Киеве перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании Общество, 16:28 Россия предложила НАТО задать допустимые дистанции сближения самолетов Политика, 16:27 Памфилова назвала Путину оптимальный день для голосования по Конституции Политика, 16:22 Путин отказался проводить голосование по Конституции в день парада Победы Политика, 16:19 Сколько болельщиков смогут прийти на матчи РПЛ. Инфографика Спорт, 16:13 Умер генеральный продюсер программы «Поле чудес» Общество, 16:09 Встреча Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Прямой эфир Политика, 16:08 В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Общество, 16:07 Свет, камера, смартфон: как снять модное видео РБК Стиль и Huawei, 16:03 Глава Минпросвещения заявил о планах провести очные выпускные Общество, 16:01 Андрагогика — забытая наука или полезные принципы обучения взрослых Экономика образования, 16:00  В «Кузбассе» сообщили об уходе из клуба волейболиста сборной России Спорт, 15:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Минпросвещения заявил о планах провести очные выпускные

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Министерство просвещения России планирует провести выпускной для школьников в очном формате. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена», передает «РИА Новости».

«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И, как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», — сказал он

В конце мая в Минпросвещения предложили регионам провести онлайн-выпускные для школьников 27 июня. Кравцов отмечал, что в начале осени можно провести выпускные «традиционно в более живом и тесном формате».

Директора российских школ сообщили о последнем звонке в удаленном формате
Общество
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В министерстве допустили, что 27 июня выпускной может пройти в традиционном формате в тех регионах, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса. В ведомстве отметили, что проведение очных выпускных должно быть в соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

25 мая Минпросвещения провело всероссийскую онлайн-акцию в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ. Директор школы № 1 Ставрополя Ирина Шатская рассказала РБК, что подготовка к последнему звонку онлайн заняла больше времени, чем подготовка к традиционному звонку на линейке.

Директор школы № 1241 Москвы Антон Алексеев отметил, что учителя готовили обращения для выпускников, а школьники — для педагогов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минпросвещения, Сергей Кравцов, выпускной вечер
Материалы по теме
Директора российских школ сообщили о последнем звонке в удаленном формате
Общество
Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах
Общество
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter