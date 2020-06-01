Глава Минпросвещения заявил о планах провести очные выпускные

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Министерство просвещения России планирует провести выпускной для школьников в очном формате. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена», передает «РИА Новости».

«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И, как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», — сказал он

В конце мая в Минпросвещения предложили регионам провести онлайн-выпускные для школьников 27 июня. Кравцов отмечал, что в начале осени можно провести выпускные «традиционно в более живом и тесном формате».

В министерстве допустили, что 27 июня выпускной может пройти в традиционном формате в тех регионах, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса. В ведомстве отметили, что проведение очных выпускных должно быть в соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.