Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Ирина Венедиктова (Фото: pgo.gov.ua / Facebook)

Народный депутат Верховной рады ворвался в офис генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и попытался оказать на нее давление из-за досудебного расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского генпрокурора в Facebook.

Депутат, которого подозревают по делу о склонении военного должностного лица к превышению им власти и служебных полномочий, отказался получить уведомление о подозрении по уголовному делу и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого «в присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора», сообщила она.

По словам Венедиктовой, после этого депутат ворвался в ее кабинет в сопровождении однопартийцев и требовал повторно выдать ему уведомление о подозрении. «Парламентарии ворвались в мой кабинет, повредив вещи для сотрудников охраны», — цитирует пресс-служба Генпрокуратуры Венедиктову. По ее словам, подобные действия являются давлением на следствие, незаконны и недопустимы.

«Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении Государственного бюро расследований», — заявила она.

Генпрокурор не называет партийную принадлежность депутатов Рады и не уточняет имя депутата, против которого ведется расследование.