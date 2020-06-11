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Политика ,  
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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова (Фото: pgo.gov.ua / Facebook)

Народный депутат Верховной рады ворвался в офис генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и попытался оказать на нее давление из-за досудебного расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского генпрокурора в Facebook.

Депутат, которого подозревают по делу о склонении военного должностного лица к превышению им власти и служебных полномочий, отказался получить уведомление о подозрении по уголовному делу и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого «в присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора», сообщила она.

По словам Венедиктовой, после этого депутат ворвался в ее кабинет в сопровождении однопартийцев и требовал повторно выдать ему уведомление о подозрении. «Парламентарии ворвались в мой кабинет, повредив вещи для сотрудников охраны», — цитирует пресс-служба Генпрокуратуры Венедиктову. По ее словам, подобные действия являются давлением на следствие, незаконны и недопустимы.

«Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении Государственного бюро расследований», — заявила она.

Генпрокурор не называет партийную принадлежность депутатов Рады и не уточняет имя депутата, против которого ведется расследование.

Однако, как уточняют УНИАН и «Украинская правда», речь идет о бывшем президенте страны Петре Порошенко и его коллегах по фракции «Европейская справедливость». Экс-президента подозревают в том, что в 2018 году он вынудил высокопоставленного военного превысить свои должностные полномочия.

Как поясняет УНИАН, следователи считают, что Порошенко склонил главу Службы внешней разведки Украины к назначению на должность заместителя главы СВР Сергея Семочко. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) ранее допускало, что Порошенко могут заключить под стражу в связи с этим делом.

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Политика
Петр Порошенко

Ранее в среду, 10 июня, представители Генпрокуратуры попытались вручить Порошенко уведомление о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу о преступном приказе. Однако вместо того, чтобы подписать документы, экс-президент Украины покинул здание Госбюро расследований и направился в офис генпрокурора в сопровождении адвокатов и однопартийцев.

Как сообщает телеканал «112», после визита в офис Венедиктовой Порошенко вышел к журналистам и заявил о ее предвзятости. «Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, что Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой», — сказал он.

Сам Порошенко на своей странице в сети Facebook сообщил, что приехал в ГБР, чтобы «сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, пытаются установить авторитарный режим в Украине», но ему «совершенно незаконно» попытались вручить уведомление о подозрении.

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Политика
Петр Порошенко

Бывший президент проходит на Украине по нескольким уголовным делам. В частности, его обвиняют в неправомерных действиях при назначении судей Верховного суда. Еще по 16 уголовным делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Теги: Петр Порошенко, Украина, генпрокурор
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