Пенс заявил об отсутствии роста заболеваний COVID-19 во время протестов

Власти США не наблюдают роста числа заражений коронавирусом с начала массовых протестов, возникших в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox Business вице-президент Майк Пенс.

«Что я могу сказать вам, так это что на данный момент мы не наблюдаем роста числа новых случаев (заражений коронавирусом — ред. РБК) сейчас, спустя примерно две недели после того, как начались первые протесты», — сказал Пенс.

Он объяснил это наличием здравого смысла у американцев. По словам вице-президента, многие протестующие во время протестов были в масках, а также соблюдали некоторую социальную дистанцию. Кроме того, как утверждает Пенс, солнечный свет, влажность и жара тоже сдерживают распространение коронавируса.

Массовые протесты в США возникли после гибели 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, которые заподозрили его в расплате фальшивыми купюрами в магазине. В момент задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло. Темнокожий мужчина кричал, что ему трудно дышать, и просил его отпустить, но полицейские не реагировали на его слова. Позже Флойд скончался в больнице от асфиксии. Впоследствии были уволены четверо полицейских. Один из них был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

Как утверждается в заключении судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин, Флойд был заражен коронавирусом. Церемония прощания с погибшим в Миннеаполисе состоялась 4 июня. Похоронили Флойда 9 июня в его родном городе Хьюстон (штат Техас).