Слушание дела историка Соколова отложили из-за нового адвоката
Судебное заседание в отношении экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, отложили до 15 июня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Заседание было отложено по ходатайству адвоката, уточнили РБК в объединенной пресс-службе судов. «У него сегодня появился новый адвокат. Ему необходимо ознакомиться с вещественными доказательствами. Мы не могли не удовлетворить это ходатайство», — добавили в пресс-службе.
ТАСС уточняет, что в дело вступил адвокат Сергей Лукьянов.