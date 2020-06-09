Слушание дела историка Соколова отложили из-за нового адвоката

Адвокат Соколова Александр Почуев заявил РБК, что историк решил воспользоваться защитой еще одного адвоката. «Для меня это стало новостью, так же, как и для вас», — сказал он. Почуев добавил, что у историка изначально были и другие адвокаты, которые «предпочли остаться вне публичной плоскости», но участвуют в группе защиты.

Соколова задержали в ноябре 2019 года, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с женскими руками. Он оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в отношениях.

В марте Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка, его обвиняют в преступлениях по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия). В марте Соколову продлили арест до 23 сентября.