Порошенко обвинил власти Украины в несоответствии европейскому курсу

Петр Порошенко (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил об отклонении действующей власти от европейского курса, передает «Интерфакс-Украина».

«То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу», — сказал Порошенко. Он добавил, что завтра, 11 июня, третья годовщина безвизового режима с ЕС.

В 2017 году граждане Украины получили возможность без виз по биометрическому паспорту въезжать на территорию ЕС. Они могут находиться там 90 дней в течение 180-дневного периода. В 2019 году Порошенко, будучи президентом, подписал закон, закрепляющий в Конституции страны стремление к членству в НАТО и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский летом 2019 года говорил, что вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.