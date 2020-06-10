Авария с участием Ефремова , 10 июн, 20:51
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Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят в Рязанской области
Машина Сергея Захаров после ДТП с участием Михаила Ефремова
Похороны Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, пройдут в селе Константиново в Рыбновском районе Рязанской области. Об этом сообщил РБК настоятель Никольского храма протоиерей Геннадий Черкасов.
«В селе Кузьминском он жил, а похороны пройдут в Константиново, там два села рядом», — сказал он. По его словам, похороны состоятся в четверг, 11 июня.
Актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался водитель машины, в которую врезался актер. Погибший Сергей Захаров работал в компании «Деликатеска», ему было 57 лет.
Позднее прокуратура сообщила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Против актера завели дело по ч. 4 ст. 264 УК, ему грозит до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд отправил его под домашний арест.