СК предъявил обвинения подозреваемому в убийстве девочки в Крыму

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки 39-летнему жителю поселка Ленино в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, подозреваемый уже был неоднократно судим за различные преступления, в том числе за кражу, угрозу убийством и покушение на изнасилование. В мае 2019 года его освободили из колонии.

Следствие просит суд арестовать мужчину, а также отца девочки, который оставил ее в опасности, сообщили в СК.

Об исчезновении девочки 31 мая сообщила ее бабушка. По ее словам, девочка пошла на рыбалку с отцом и его друзьями. Во время рыбалки мужчины распивали спиртное, и отец оставил дочку без присмотра, после чего ребенок пропал. Днем 1 июня тело девочки нашли на дне Северо-Крымского канала.