В Севастополе мужчине дали 15 лет за избиение и изнасилование своих детей

В Севастополе мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима за то, что он насиловал и избивал свою жену и трех несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 46-летний житель Гагаринского района Севастополя с 2000 года систематически избивал жену и детей. Также установлено, что с 2011 по август 2018 года он совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей 1999, 2002 и 2009 годов рождения. Когда старшая дочь решила уйти из дома, он пригрозил ей расправой. Тогда девушка обратилась в полицию и сообщила о преступлениях своего отца.

По данным СК, семья не состояла на учете в органах опеки и попечительства. В сообщении также сказано, что в ходе следствия был выявлен «ряд других эпизодов», совершенных мужчиной, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц.

Летом 2018 года трех сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали по подозрению в убийстве своего отца. Его тело обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушек обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и арестовали. Защита девушек утверждает, что сестры на протяжении длительного времени подвергались насилию, в том числе сексуального характера, со стороны своего отца, а убийство совершили в рамках самообороны.