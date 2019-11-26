Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
Как сделать профессиональные тренировки на велосипеде доступными для всех РБК и ВТБ, 15:52 В Севастополе мужчине дали 15 лет за избиение и изнасилование своих детей Общество, 15:49 Колбаса в «СберМаркете»: что ждет новый сервис на рынке Pro, 15:48 Путин дал совет школьникам по выбору будущей профессии Общество, 15:34 Россияне пока не оценили «умные» колонки Технологии и медиа, 15:33 Популяризация искусства: что можно узнать в «Большом музее» Стиль, 15:31 Число погибших из-за землетрясения в Албании увеличилось до 13 Общество, 15:23 Андрей Иванов — о финансировании нацпроекта «Безопасные дороги» в Ростове Партнерский материал, 15:23 Очевидцы сообщили о последствиях землетрясения в Албании Общество, 15:15 Отстраненный за пропуск допинг-теста чемпион ОИ Захаров завершил карьеру Спорт, 15:10 Социальный лифт: как школы и детские сады повышают стоимость квартир Pro, 15:08 Что будет с курсом Bitcoin Крипто, 15:08 Россия показала гиперзвуковой «Авангард» американским инспекторам Политика, 15:06 Бизнес-джет на колесах: новый Mercedes-Benz V-класс РБК и Mercedes-Benz, 14:53
Общество ,  
0 
В Севастополе мужчине дали 15 лет за избиение и изнасилование своих детей

В Севастополе мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима за то, что он насиловал и избивал свою жену и трех несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 46-летний житель Гагаринского района Севастополя с 2000 года систематически избивал жену и детей. Также установлено, что с 2011 по август 2018 года он совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей 1999, 2002 и 2009 годов рождения. Когда старшая дочь решила уйти из дома, он пригрозил ей расправой. Тогда девушка обратилась в полицию и сообщила о преступлениях своего отца.

По данным СК, семья не состояла на учете в органах опеки и попечительства. В сообщении также сказано, что в ходе следствия был выявлен «ряд других эпизодов», совершенных мужчиной, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц.

Летом 2018 года трех сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали по подозрению в убийстве своего отца. Его тело обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушек обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и арестовали. Защита девушек утверждает, что сестры на протяжении длительного времени подвергались насилию, в том числе сексуального характера, со стороны своего отца, а убийство совершили в рамках самообороны.

Теги: Севастополь, изнасилование, дети
Материалы по теме
Предполагаемый убийца девочки из Саратова имел судимость за изнасилование
Общество
Дело подозреваемого в изнасиловании детей священника передали в Москву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter