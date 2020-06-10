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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК назвала расстояние для проверки паспортов на голосовании о поправках

Фото: пресс-служба ЦИК России / ТАСС
Фото: пресс-служба ЦИК России / ТАСС

Проверка паспортов на избирательных участках во время общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию будет происходить бесконтактно, но с близкого расстояния. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Тут просто изгалялись наши великие комментаторы, что напридумывали там в ЦИК бесконтактно показывать удостоверение личности, члены комиссии не берут их в руки, а на расстоянии двух метров никто ничего не увидит. Передернуто опять», — сказала Памфилова.

Она уточнила, что расстояние 1,5–2 м — это санитарная дистанция, которая должна быть между участниками голосования для обеспечения безопасности. По словам главы ЦИК, эта норма будет действовать при голосовании на участке и на дому. «Мы считаем, что это принципиально важная норма, что участник голосования не отдает свой паспорт в руки членам комиссии, а на расстоянии, с которого видно, показывает так, чтобы члены комиссии могли рассмотреть все данные», — сказала она.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На избирательных участках также будет нанесена разметка.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовано кратковременно снимать их при предъявлении документов.

Площадку для голосования предпочтительнее устроить на открытом воздухе на входе в избирательный участок, а рядом с ней — санитарную комнату с мылом, водой и салфетками для участников и членов комиссии.

Также Роспотребнадзор рекомендует использовать кабинку для голосования без передней шторки, а у прохода к месту голосования должен быть пункт с антисептиками и выдачей одноразовых масок и перчаток. В помещении для голосования рекомендуют находиться не больше 15 минут.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но в конце марта президент Владимир Путин объявил о переносе голосования из-за пандемии коронавируса.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В бюллетене предусмотрены ответы: «за» и «против».

Теги: поправки в Конституцию, голосование, ЦИК, Элла Памфилова
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