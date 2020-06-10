ЦИК назвала расстояние для проверки паспортов на голосовании о поправках

Фото: пресс-служба ЦИК России / ТАСС

Проверка паспортов на избирательных участках во время общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию будет происходить бесконтактно, но с близкого расстояния. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Тут просто изгалялись наши великие комментаторы, что напридумывали там в ЦИК бесконтактно показывать удостоверение личности, члены комиссии не берут их в руки, а на расстоянии двух метров никто ничего не увидит. Передернуто опять», — сказала Памфилова.

Она уточнила, что расстояние 1,5–2 м — это санитарная дистанция, которая должна быть между участниками голосования для обеспечения безопасности. По словам главы ЦИК, эта норма будет действовать при голосовании на участке и на дому. «Мы считаем, что это принципиально важная норма, что участник голосования не отдает свой паспорт в руки членам комиссии, а на расстоянии, с которого видно, показывает так, чтобы члены комиссии могли рассмотреть все данные», — сказала она.

На избирательных участках также будет нанесена разметка.