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Поправки в Конституцию ,  
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Роспотребнадзор разрешил снять маску для показа паспорта на голосовании

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля.

«Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность», — говорится в одном из пунктов рекомендаций, опубликованных на сайте ведомства.

При этом голосующий не должен передавать документ, удостоверяющий личность, члену участковой комиссии в руки, его предъявляют в развернутом виде: сначала показывают разворот документа с ФИО и фотографией, затем страницу с пропиской.

В рекомендациях указывается, что площадку для голосования предпочтительнее устроить на открытом воздухе на входе в избирательный участок, а рядом с ней — санитарную комнату с мылом, водой и салфетками для участников и членов комиссии.

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Рекомендовано использовать кабинку для голосования без передней шторки, перед проходом к месту голосования должен быть пункт с антисептиками и выдачей одноразовых масок и перчаток. В помещении для голосования гражданам рекомендовано находиться не больше 15 минут.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля. Однако в конце марта президент Владимир Путин заявил о переносе голосования из-за распространения коронавируса.

Накануне Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, назвав этот день «вполне подходящим» для голосования и «безупречным» с юридической точки зрения. Этот день будет объявлен нерабочим.

Теги: голосование, поправки в Конституцию
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