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Глава Минстроя ответил на предложение ограничить рост тарифов ЖКХ

Глава Минстроя Владимир Якушев прокомментировал телеканалу РБК предложение ограничить рост тарифов. Накануне заморозить индексацию платы за услуги ЖКХ предложил депутат Госдумы Иван Сухарев.

«Все эти решения должны быть оправданы», — отметил Якушев. По его словам, доходы министерства формируются из двух источников — тарифов и бюджета. «Один источник — это тариф, и поднять его в этой ситуации точно не сможем», — сказал министр.

При этом, «чтобы достигнуть баланса» из тарифа можно убрать какие-то услуги, отметил Якушев. «Мы должны понимать, что хорошо работающая система ЖКХ, она возможно только тогда, когда своевременно финансируется», — пояснил он.

Материал дополняется

Теги: Минстрой, ЖКХ, тарифы, Владимир Якушев
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