В «Интер РАО» оценили идею сократить мораторий на пени за неуплату ЖКХ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мораторий на начисление пени за неуплату услуг ЖКХ нужно сократить, а поддержка потребителей должна быть адресной. Об этом заявили РБК в пресс-службе энергохолдинга «Интер РАО».

«Мы, как и многие компании сектора, направили обращение в правительство о необходимости ограничить срок действия 424-го постановления (оно приостанавливает начисление пеней за долги по ЖКХ и капремонт. — РБК) сроком действия ограничительных мер плюс один месяц», — заявили в компании.

В «Интер РАО» считают, что поддержка потребителей должна носить адресный характер. «Только тогда мы сможем избежать неплатежей по всей цепочке от потребителей до производителей энергии», — пояснили в энергохолдинге.

Правительство отменило начисление пеней за долги за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт в начале апреля из-за эпидемии коронавируса и объявленных нерабочих дней. Постановление кабмина действует до 1 января 2021 года.