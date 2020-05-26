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Новости без коронавируса ,  
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В «Интер РАО» оценили идею сократить мораторий на пени за неуплату ЖКХ

Интер РАО ЕЭС IRAO ₽5,17 +0,42% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мораторий на начисление пени за неуплату услуг ЖКХ нужно сократить, а поддержка потребителей должна быть адресной. Об этом заявили РБК в пресс-службе энергохолдинга «Интер РАО».

«Мы, как и многие компании сектора, направили обращение в правительство о необходимости ограничить срок действия 424-го постановления (оно приостанавливает начисление пеней за долги по ЖКХ и капремонт. — РБК) сроком действия ограничительных мер плюс один месяц», — заявили в компании.

В «Интер РАО» считают, что поддержка потребителей должна носить адресный характер. «Только тогда мы сможем избежать неплатежей по всей цепочке от потребителей до производителей энергии», — пояснили в энергохолдинге.

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Общество
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Правительство отменило начисление пеней за долги за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт в начале апреля из-за эпидемии коронавируса и объявленных нерабочих дней. Постановление кабмина действует до 1 января 2021 года.

В мае Минэнерго предложило сократить срок действия моратория до 31 мая. Для людей, которые оказались в сложной финансовой ситуации, эти меры можно продлить на два месяца — до 31 июля.

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Общество
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

По данным министерства, в апреле собираемость платежей за электроэнергию снизилась на 7%, за тепло — на 12% по сравнению с показателем прошлого года. Долги россиян за свет и тепло увеличились на 11 млрд и 16 млрд руб. соответственно.

В ведомстве прогнозируют, что при сохранении моратория до конца 2020 года поставщики энергии недополучат 600–700 млрд руб.

«Интер РАО» — энергокомпания, которая управляет российскими активами за рубежом: в Финляндии, Белоруссии, Литве, на Украине, в Грузии, Азербайджане, Южной Осетии, Казахстане, Китае и Монголии.

Холдингу также принадлежат энергосбытовые компании в 62 регионах России и поставщики электричества для крупных промышленных предприятий страны. Совокупная мощность энергоактивов «Интер РАО» составляет почти 32 ГВт. Консолидированная выручка компании в 2019 году составила 1,032 млрд руб.

Теги: ЖКХ, пени, «Интер РАО»
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Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
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