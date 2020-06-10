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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль попросил устранить неточности на сайте дистанционного голосования

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Неточности при публикации поправок в Конституцию на сайте для электронного голосования «абсолютно нежелательны» и должны быть устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наличие неточностей в перечислении поправок, о которых мы ведем речь, и которые обсуждаются так широко — это абсолютно нежелательное явление», — сказал Песков. Он предложил операторам портала «обратить внимание» и «устранить неточности».

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Накануне издание Meduza обратило внимание на различия между текстом поправок, опубликованных на сайте для дистанционного голосования 2020og.ru, и оригинальным текстом разработанных изменений в Основной закон. Часть неточностей редакторы портала успели исправить, некоторые оставались на месте к моменту публикации статьи.

В первоначальной версии сайта для дистанционного голосования также отсутствовала поправка про обнуление президентских сроков Владимира Путина, которая позволит ему участвовать в выборах 2024 года, и говорилось только о том, что высшим должностным лицам будет запрещено иметь иностранное гражданство, а также счета и ценности в зарубежных банках.

Позднее модераторы добавили фразу о том, что в новом варианте Конституции «уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Песков объяснил это вероятными «техническими неполадками».

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Электронное голосование будет доступно для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области, которые ранее выбрала Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Теги: Кремль, Дмитрий Песков, поправки, Конституция
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