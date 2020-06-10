Кремль попросил устранить неточности на сайте дистанционного голосования

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Неточности при публикации поправок в Конституцию на сайте для электронного голосования «абсолютно нежелательны» и должны быть устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наличие неточностей в перечислении поправок, о которых мы ведем речь, и которые обсуждаются так широко — это абсолютно нежелательное явление», — сказал Песков. Он предложил операторам портала «обратить внимание» и «устранить неточности».

Накануне издание Meduza обратило внимание на различия между текстом поправок, опубликованных на сайте для дистанционного голосования 2020og.ru, и оригинальным текстом разработанных изменений в Основной закон. Часть неточностей редакторы портала успели исправить, некоторые оставались на месте к моменту публикации статьи.

В первоначальной версии сайта для дистанционного голосования также отсутствовала поправка про обнуление президентских сроков Владимира Путина, которая позволит ему участвовать в выборах 2024 года, и говорилось только о том, что высшим должностным лицам будет запрещено иметь иностранное гражданство, а также счета и ценности в зарубежных банках.