Брат погибшего в ДТП с Ефремовым водителем прокомментировал аварию

Родной младший брат погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова прокомментировал случившееся. Видеозапись, сделанную МВД, публикует телеканал «РЕН ТВ».

По словам Валерия Захарова, с братом они вместе росли и какое-то время работали.

«Я просто не могу в это поверить. Потому что мы в понедельник утром виделись. Мать одна осталась в деревне, 86 лет. Он каждые выходные приезжал, привозил продукты», — сообщил брат погибшего.

На вопрос за кадром, знает ли о случившемся мать Захаровых, Валерий ответил отрицательно. «Нет, я не знаю, как ей сказать», — говорит он.