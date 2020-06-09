Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 09 июн, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 09 июн, 14:14
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов Общество, 00:20 Полицейский сбил трех человек на тротуаре в Воронеже Общество, 00:11 Власти отказались от особых правил увольнений и простоя во время пандемии Экономика, 00:00 СМИ сообщили об инциденте во время испытания гиперзвуковой ракеты в США Технологии и медиа, 00:00 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 09 июн, 23:59 В Австрии экс-офицера приговорили к трем годам за шпионаж в пользу России Политика, 09 июн, 23:54 Брат погибшего в ДТП с Ефремовым водителем прокомментировал аварию Общество, 09 июн, 23:49 При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных Общество, 09 июн, 23:35 В Москве умерли еще 56 человек с коронавирусом Общество, 09 июн, 23:28 Жена погибшего в аварии с Ефремовым отказалась идти на мировую с актером Общество, 09 июн, 23:05 Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве Общество, 09 июн, 22:53 В МИДе назвали условие заключения с США соглашения по вооружениям Политика, 09 июн, 22:44 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 09 июн, 22:43 Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели Экономика, 09 июн, 22:35
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым водителем прокомментировал аварию

Родной младший брат погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова прокомментировал случившееся. Видеозапись, сделанную МВД, публикует телеканал «РЕН ТВ».

По словам Валерия Захарова, с братом они вместе росли и какое-то время работали.

«Я просто не могу в это поверить. Потому что мы в понедельник утром виделись. Мать одна осталась в деревне, 86 лет. Он каждые выходные приезжал, привозил продукты», — сообщил брат погибшего.

На вопрос за кадром, знает ли о случившемся мать Захаровых, Валерий ответил отрицательно. «Нет, я не знаю, как ей сказать», — говорит он.

Жена погибшего в аварии с Ефремовым отказалась идти на мировую с актером
Общество

По словам брата погибшего, он не видит разницы в том, кто именно был за рулем. «Самое главное, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует», — заявил Валерий. Он добавил, что для Ефремова не должно быть никакого исключения, и артист должен понести наказание.

Пьяный Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в машину службы доставки с Захаровым за рулем вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер травм не получил, водителя второй машины доставили в институт имени Склифосовского, где он умер утром 9 июня.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека или совершенное в состоянии опьянения). Вечером во вторник Таганский суд Москвы постановил посадить Ефремова на домашний арест сроком на два месяца. Актер признал свою вину.

Жена погибшего водителя Ирина Захарова заявила, что не собирается идти с Ефремовым на мировую. «Не хочу. Пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка [наказания]», — сообщила она.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, смерть
Материалы по теме
Жена погибшего в аварии с Ефремовым отказалась идти на мировую с актером
Общество
Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест
Общество
Ефремов описал ДТП фразой «это все, конечно, чудовищно»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter