Шадаев заявил о готовности портала госуслуг к голосованию по Конституции

Портал госуслуг сможет принимать заявки от россиян на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию страны с 5 июня. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

По его словам, министерство по согласованию с ЦИК уже реализовало электронную форму заявления, которое позволит пользователям госуслуг с подтвержденным аккаунтом подать заявление на голосование по поправкам в Конституцию в электронном виде.

«Мы технически завтра [5 июня] готовы открыть [прием заявок], если соответствующее решение об окончательном утверждении порядка будет принято. С 5 числа [июня] эта форма будет доступна всем нашим пользователям на портале госуслуг», — подчеркнул Шадаев.

Накануне стало известно, что ЦИК рассматривает возможность провести электронное голосование по поправкам в Конституцию в пяти регионах России. Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.