Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 16:13
Брянская полиция поймала контрабандистов белорусских сигарет Общество, 17:56 Промоутер заявил о готовности России принять две гонки «Формулы-1» за год Спорт, 17:52 Власти Кузбасса разрешили открыть торговые центры и фитнес-клубы Общество, 17:47 Российская конькобежка впервые получила приз за лучшее достижение сезона Спорт, 17:42 Потанин после утечки топлива в Норильске за день потерял $1,4 млрд Деньги, 17:38 В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование Политика, 17:36 Акции АФК «Системы» выросли на 7,7% из-за возможной продажи доли в Ozon Quote, 17:31 Шадаев заявил о готовности портала госуслуг к голосованию по Конституции Технологии и медиа, 17:29 Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Политика, 17:20 Все в сад: почему бизнес по уходу за детьми сейчас на подъеме Pro, 17:08 Генпрокуратура попросила у Британии выдать экс-партнера банкира Мотылева Общество, 17:04 Почему рабочие профессии будут востребованы в будущем Экономика образования, 17:00  Reuters сообщил о переговорах Сбербанка по покупке доли в Ozon Бизнес, 17:00 Создатель биткоина может быть связан с Россией Крипто, 16:58
Поправки в Конституцию ,  
0 

Шадаев заявил о готовности портала госуслуг к голосованию по Конституции

Портал госуслуг сможет принимать заявки от россиян на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию страны с 5 июня. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

По его словам, министерство по согласованию с ЦИК уже реализовало электронную форму заявления, которое позволит пользователям госуслуг с подтвержденным аккаунтом подать заявление на голосование по поправкам в Конституцию в электронном виде.

«Мы технически завтра [5 июня] готовы открыть [прием заявок], если соответствующее решение об окончательном утверждении порядка будет принято. С 5 числа [июня] эта форма будет доступна всем нашим пользователям на портале госуслуг», — подчеркнул Шадаев.

Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать
Политика
Фото: пресс-служба ЦИК России / ТАСС

Накануне стало известно, что ЦИК рассматривает возможность провести электронное голосование по поправкам в Конституцию в пяти регионах России. Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.

Голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. В Кремле заверили, что на всероссийском голосовании здоровью россиян ничего не будет угрожать при условии соблюдения профилактических мер.

Материал дополняется

Теги: Минкомсвязи, заявки, портал, прием
Материалы по теме
Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать
Политика
ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах
Политика
Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter