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Московские парикмахерские сообщили о сложностях первого дня работы

Фото: Сергей Зимин / РБК
Фото: Сергей Зимин / РБК

Руководители барбершопов и салонов красоты рассказали РБК о сложностях, с которыми они столкнулись в первый день после снятия ограничений на работу, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

«Сложность оказалось в том, что бабушки, которых мы принимаем по льготным ценам и которые являются одним из сегментов нашей клиентской базы, немножко нас сегодня шокировали», — сообщила РБК заместитель генерального директора сети парикмахерских «Город красоты» Елена Быстрова.

По ее словам, пенсионерки не умеют записываться по телефону и привыкли к живой очереди. «Были очереди на улицах <…>. Хотя мы со своей стороны сделали все возможное — сделали разметку, они нам ее сорвали, мы потом ее краской нарисовали», — сказала Быстрова.

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Фото: Omar Marques / Getty Images

Основатель сети парикмахерских «Цирюльник» Виталий Угренюк сообщил, что из-за требований о соблюдении социальной дистанции 1,5 м компании пришлось в два раза сократить количество мастеров. «К сожалению, количество мастеров не такое гигантское из-за того, что социальная дистанция 1,5 м между мастерами и клиентами должна соблюдаться. Соответственно, мы в два раза были вынуждены сократить количество мастеров. На улице жара, люди, естественно, недовольны, что их не запускают в кондиционированное помещение, потому что это все запрещено», — отметил он.

Сооснователь сети барбершопов «Chop chop» Алексей Ермилов сообщил, что особых сложностей пока не возникло, однако салонам не удалось начать работу в полном объеме. «Мы не смогли начать работу в полном объеме: то есть у нас работают все парикмахерские, но не в полную загрузку, поскольку мастера во время карантина рассеялись по всей России», — сказал он.

Ермилов также добавил, что у «администраторов добавилось работы», так как во время пандемии к работе парикмахерских были предъявлены жесткие санитарные требования.

С 9 июня власти Москвы разрешили работу салонов красоты. Согласно последней версии рекомендаций Роспотребнадзора, принимать посетителей салоны смогут только по предварительной записи — с 20-минутным интервалом между клиентами и обеспечив социальную дистанцию 1,5 м.

Теги: парикмахерские, салоны красоты, новости РБК, коронавирус, COVID-19
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