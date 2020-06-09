Московские парикмахерские сообщили о сложностях первого дня работы

Фото: Сергей Зимин / РБК

Руководители барбершопов и салонов красоты рассказали РБК о сложностях, с которыми они столкнулись в первый день после снятия ограничений на работу, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

«Сложность оказалось в том, что бабушки, которых мы принимаем по льготным ценам и которые являются одним из сегментов нашей клиентской базы, немножко нас сегодня шокировали», — сообщила РБК заместитель генерального директора сети парикмахерских «Город красоты» Елена Быстрова.

По ее словам, пенсионерки не умеют записываться по телефону и привыкли к живой очереди. «Были очереди на улицах <…>. Хотя мы со своей стороны сделали все возможное — сделали разметку, они нам ее сорвали, мы потом ее краской нарисовали», — сказала Быстрова.

Основатель сети парикмахерских «Цирюльник» Виталий Угренюк сообщил, что из-за требований о соблюдении социальной дистанции 1,5 м компании пришлось в два раза сократить количество мастеров. «К сожалению, количество мастеров не такое гигантское из-за того, что социальная дистанция 1,5 м между мастерами и клиентами должна соблюдаться. Соответственно, мы в два раза были вынуждены сократить количество мастеров. На улице жара, люди, естественно, недовольны, что их не запускают в кондиционированное помещение, потому что это все запрещено», — отметил он.