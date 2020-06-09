Фонд Тимченко направил регионам финансовую помощь и средства защиты

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Благотворительный фонд владельца инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадия Тимченко для борьбы с последствиями пандемии коронавируса направил в медицинские и социальные учреждения 16 регионов средства защиты и финансовую помощь на общую сумму 785 млн руб. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

«При выборе регионов учитывалась эпидемическая ситуация, наличие надежного НКО-партнера фонда, информационная открытость и готовность к сотрудничеству», — указывается в сообщении.

В регионы доставлено в среднем по 20 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты: защитные медицинские костюмы, респираторы, перчатки, очки и бахилы.

В программу вошли Пермский, Алтайский, Приморский и Ставропольский края, Башкирия и Ингушетия, Тверская, Рязанская, Тамбовская, Ярославская, Новосибирская, Волгоградская, Самарская, Архангельская, Свердловская и Ульяновская области.

Фонд перечислил НКО-партнерам средства на оказание адресной помощи людям, оказавшимся в тяжелом положении. На полученные деньги для них приобретают продуктовые наборы, горячие обеды, также закупаются средства для дистанционного обучения детей в интернатах, обеспечивается поддержка соцработников и волонтеров.