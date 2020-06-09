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Пандемия коронавируса ,  
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Фонд Тимченко направил регионам финансовую помощь и средства защиты

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Благотворительный фонд владельца инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадия Тимченко для борьбы с последствиями пандемии коронавируса направил в медицинские и социальные учреждения 16 регионов средства защиты и финансовую помощь на общую сумму 785 млн руб. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

«При выборе регионов учитывалась эпидемическая ситуация, наличие надежного НКО-партнера фонда, информационная открытость и готовность к сотрудничеству», — указывается в сообщении.

В регионы доставлено в среднем по 20 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты: защитные медицинские костюмы, респираторы, перчатки, очки и бахилы.

В программу вошли Пермский, Алтайский, Приморский и Ставропольский края, Башкирия и Ингушетия, Тверская, Рязанская, Тамбовская, Ярославская, Новосибирская, Волгоградская, Самарская, Архангельская, Свердловская и Ульяновская области.

Фонд перечислил НКО-партнерам средства на оказание адресной помощи людям, оказавшимся в тяжелом положении. На полученные деньги для них приобретают продуктовые наборы, горячие обеды, также закупаются средства для дистанционного обучения детей в интернатах, обеспечивается поддержка соцработников и волонтеров.

Также фонд занимается обеспечением медицинских и соцучреждений напрямую и через ведущие НКО, среди которых фонды «Старость в радость», «Вера», «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Ночлежка».

В апреле Тимченко уже выделил более 1,3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Выделенные средства пошли на закупку аппаратов ИВЛ и другого необходимого медицинского оборудования.

Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии им. А.В. Вишневского для борьбы с коронавирусом. По 1 млрд руб. также пожертвовали крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин, компании «Альфа-Групп» и Mail.ru Group. Олег Дерипаска выделил средства на строительство трех медучреждений для борьбы с коронавирусом в Иркутской области.

Теги: коронавирус, благотворительный фонд
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