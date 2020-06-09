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Авария с участием Ефремова ,  
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Кремль назвал чудовищным ДТП с участием артиста Ефремова

Фото: Роман Канащук / ТАСС
Фото: Роман Канащук / ТАСС

Авария в Москве с участием актера Михаила Ефремова, в которой погиб один человек, — «чудовищный» случай, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Так Песков ответил на вопрос о том, не считают ли нужным в Кремле лишить Ефремова звания заслуженного артиста, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, о лишении Ефремова звания в Кремле не думают. «Речь идет о трагическом, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек», — сказал Песков.

8 июня автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, однако водитель фургона получил множественные ранения. Утром в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пострадавший в аварии водитель Lada умер.

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Следственный комитет расследует уголовное дело по п.«а» ч.4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Контролировать расследование будет столичная прокуратура.

Теги: Михаил Ефремов, Дмитрий Песков, ДТП
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