Лукашенко заявил о необходимости победить сразу несколько «пандемий»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан с достоинством пройти период эпидемии. По его словам, перед страной стоит задача победить сразу несколько «пандемий», сообщает издание «Беларусь сегодня».

«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — сказал Лукашенко во время общения с прихожанами Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве.

Президент отметил, что Белоруссия пошла по правильному пути борьбы с коронавирусом, напомнив, что в стране не стали вводить всеобщий карантин. Также Лукашенко призвал соотечественников быть аккуратными, соблюдать необходимые меры предосторожности и больше проводить времени на свежем воздухе.

В середине мая замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан сообщила, что страна вышла на плато по заражению коронавирусом. Тогда замминистра отметила, что стране удалось избежать пикообразного роста заболеваемости и на протяжении всего периода распространения эпидемии прирост был равномерным. Богдан утверждала, что в стране следуют стратегии, при которой на COVID-19 тестируют контактных лиц зараженных. При этом по числу проводимых тестов на миллион населения Белоруссия не уступает США, Великобритании и Канаде, а среди стран СНГ занимает второе место после России, говорила она.

25 мая Лукашенко сообщил, что он допускает возникновение второй волны коронавируса в Белоруссии осенью или зимой текущего года. При этом президент выразил надежду, что Белоруссия будет готова к эпидемии. Лукашенко также указывал, что вирус в стране «ослаб», а заболеваемость снизилась.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии выявлено 46 868 случаев заражения коронавирусом. Умерли 259 человек.