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Декларации чиновников ,  
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За год доход спикера Мосгордумы Шапошникова вырос в 79 раз

Председатель столичной Думы задекларировал доход почти в 2 млрд руб. Он объяснил столь существенный рост доходов продажей ценных бумаг
Алексей Шапошников
Алексей Шапошников (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1 млрд 951 млн руб.

Согласно размещенной на сайте Мосгордумы декларации, в собственности Шапошникова имеется квартира площадью 269,5 кв. м, машино-место в 18,7 кв. м., автомобиль Mercedes-Benz E-350, а также коттедж площадью 277,7 кв. м, находящийся во временном пользовании.

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По сравнению с доходом 2018 года доход Шапошникова вырос в 79 раз, в 2018-м он задекларировал 24,4 млн руб. (*pdf). При этом список задекларированного имущества Шапошникова за год не изменился.

Согласно данным системы СПАРК, Алексей Шапошников владеет двумя компаниями — «Ваш консалтинг» и «Северянин». По итогам 2019 года первая отчиталась об убытках на 4,3 млн руб., вторая — на 7,6 млн руб.

Объясняя указанные в декларации цифры, Шапошников сообщил ТАСС, что столь существенный рост его доходов связан с продажей ценных бумаг, которыми он располагал. «В соответствии с законом Москвы о статусе депутата Московской городской думы, задекларировал доход от продажи ценных бумаг [в 2019 году]», — заявил он.

Алексей Шапошников занимает должность спикера Мосгордумы с сентября 2014 года. Осенью 2019-го его переизбрали на эту должность. Шесть лет назад выдвигался от партии «Единая Россия», в прошлом году — в качестве самовыдвиженца. Его отец Валерий Шапошников также занимал кресло депутата Мосгордумы (четвертого и пятого созывов).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Мосгордума, Алексей Шапошников, декларация
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