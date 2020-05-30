За год доход спикера Мосгордумы Шапошникова вырос в 79 раз

Председатель столичной Думы задекларировал доход почти в 2 млрд руб. Он объяснил столь существенный рост доходов продажей ценных бумаг

Алексей Шапошников (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1 млрд 951 млн руб.

Согласно размещенной на сайте Мосгордумы декларации, в собственности Шапошникова имеется квартира площадью 269,5 кв. м, машино-место в 18,7 кв. м., автомобиль Mercedes-Benz E-350, а также коттедж площадью 277,7 кв. м, находящийся во временном пользовании.

По сравнению с доходом 2018 года доход Шапошникова вырос в 79 раз, в 2018-м он задекларировал 24,4 млн руб. (*pdf). При этом список задекларированного имущества Шапошникова за год не изменился.

Согласно данным системы СПАРК, Алексей Шапошников владеет двумя компаниями — «Ваш консалтинг» и «Северянин». По итогам 2019 года первая отчиталась об убытках на 4,3 млн руб., вторая — на 7,6 млн руб.