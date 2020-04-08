Еще один депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на коронавирус

Тест на коронавирус депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным. Об этом Тимонов написал в своем Facebook.

«При повторной проверке теста, сданного мною им во вторник, результат оказался положительным», — отметил депутат. По его словам, первый тест на COVID-19, сделанный в пятницу, 3 апреля, показал отрицательный результат.

Тимонов добавил, что присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля. На том заседании спикер Алексей Шапошников заявил, что результаты тестов на коронавирус у всех депутатов оказались отрицательными.

«Почему он заявил, открывая заседание, что все присутствующие здоровы? Кто и когда предоставил ему эту информацию, являющуюся врачебной тайной? Почему сами депутаты еще не получили информации о себе?», — написал по этому поводу Тимонов. Он добавил, что для выяснения этих вопросов обратился к председателю Мосгордумы, и.о. руководителя аппарата, а также в Роспотребнадзор и НПЦ Экстренной медицины.