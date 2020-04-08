Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 75,46 (-0,95) Quote, 07 апр, 13:42
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 82,01 (-0,62) Quote, 07 апр, 13:42
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии Политика, 01:41 Власти составили предварительный график вывоза россиян из-за рубежа Общество, 01:13 В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ Общество, 01:05 Еще один депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на коронавирус Политика, 00:49 Парламент Венесуэлы начал расследование после ухода «Роснефти» из страны Политика, 00:42 Нападающего «Эдмонтона» Кейва ввели в искусственную кому Спорт, 00:38 Власти рекомендовали ограничить доступ посторонних в детдома и интернаты Общество, 00:28 Власти назвали цены на билеты для возвращающихся из-за границы россиян Бизнес, 00:19 Управделами президента получит более ₽1,1 млрд на борьбу с коронавирусом Политика, 00:15 «Доказать вину нереально». Главное о коррупционном деле в США по ЧМ-2018 Спорт, 00:05 Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции Финансы, 00:01 Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб. Экономика, 00:01 Не следуй за мечтой: как полюбить свою работу и обрести себя Экономика образования, 07 апр, 23:38  Скворцова заявила о возможном эмоциональном выгорании россиян в изоляции Общество, 07 апр, 23:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Еще один депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на коронавирус

Тест на коронавирус депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным. Об этом Тимонов написал в своем Facebook.

«При повторной проверке теста, сданного мною им во вторник, результат оказался положительным», — отметил депутат. По его словам, первый тест на COVID-19, сделанный в пятницу, 3 апреля, показал отрицательный результат.

Депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом
Политика

Тимонов добавил, что присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля. На том заседании спикер Алексей Шапошников заявил, что результаты тестов на коронавирус у всех депутатов оказались отрицательными.

«Почему он заявил, открывая заседание, что все присутствующие здоровы? Кто и когда предоставил ему эту информацию, являющуюся врачебной тайной? Почему сами депутаты еще не получили информации о себе?», — написал по этому поводу Тимонов. Он добавил, что для выяснения этих вопросов обратился к председателю Мосгордумы, и.о. руководителя аппарата, а также в Роспотребнадзор и НПЦ Экстренной медицины.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

5 апреля о своем положительном тесте на коронавирус сообщил другой депутат Мосгордумы — Евгений Ступин. На заседании 1 апреля он не присутствовал из-за плохого самочувствия. О своем заражении коронавирусной инфекцией также рассказала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, передает «РИА Новости». Она отметила, что ни с кем не контактировала после появления симптомов.

Теги: коронавирус, Мосгордума, депутат
Материалы по теме
Управделами президента получит более ₽1,1 млрд на борьбу с коронавирусом
Политика
Скворцова заявила об оставшихся 10–14 днях до «плато» коронавируса
Общество
Путин обсудит борьбу с коронавирусом с главами регионов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter