Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК

Сведения о том, что глава Мосгордумы не декларировал ранее сумму в размере 870 млн руб., являются «передергиванием открытых фактов», сказал Алексей Шапошников в ответ на расследование Алексея Навального

Алексей Шапошников (Фото: РИА Новости)

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не намерен подавать в отставку после обвинений основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Тот в своем расследовании указал, что депутат ранее не отражал в своих декларациях сумму 870 млн руб., которую внес в уставной капитал компании.

«Нет, я не собираюсь этого делать, потому что я не считаю, что это какое-либо расследование — это жонглирование и передергивание открытыми фактами», — сказал Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Декларацию о доходах Шапошникова опубликовали в конце мая. Из нее (*.pdf) следовало, что за год спикер Мосгордумы увеличил свой доход в 79 раз — до 1 млрд 951 млн руб. При этом список задекларированного имущества Шапошникова за год не изменился. В нем были указаны квартира площадью 269,5 кв. м, машино-место площадью 18,7 кв. м, автомобиль Mercedes-Benz E-350, а также коттедж площадью 277,7 кв. м, находящийся во временном пользовании. Увеличение дохода Шапошников объяснил тем, что задекларировал доход от продажи ценных бумаг.

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО «Ваш консалтинг».