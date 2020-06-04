Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 16:13
Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 16:43 Власти из-за вспышки COVID-19 ограничили въезд и выезд из Северодвинска Общество, 16:42 Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу Общество, 16:40 В Мурманской области смывшая мост река Кола начала подтапливать поселки Общество, 16:39 Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис Экономика, 16:37 В Оренбургской области вернут в семью изъятых без решения суда детей Общество, 16:32 Комплимент от Гретцки и ужин с Путиным. Кумиры 1990-х — Павел Буре Спорт, 16:21 Летевший из Хабаровска на Чукотку самолет внепланово сел в Якутске Общество, 16:20 Игра наоборот. Дневник трейдера #24 Крипто, 16:17 Минстрой предложил новый стандарт вместо «жилья экономкласса» Общество, 16:17 Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России Политика, 16:12 Как выбрать биржу для торговли криптовалютой. Инструкция для новичка Крипто, 16:11 СМИ узнали о планах «Формулы-1» провести две гонки в Сочи в 2020 году Спорт, 16:11 В Минприроды предрекли 10 лет на восстановление экологии в Норильске Общество, 16:11
Декларации чиновников ,  
0 

Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК

Сведения о том, что глава Мосгордумы не декларировал ранее сумму в размере 870 млн руб., являются «передергиванием открытых фактов», сказал Алексей Шапошников в ответ на расследование Алексея Навального
Алексей Шапошников
Алексей Шапошников (Фото: РИА Новости)

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не намерен подавать в отставку после обвинений основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Тот в своем расследовании указал, что депутат ранее не отражал в своих декларациях сумму 870 млн руб., которую внес в уставной капитал компании.

«Нет, я не собираюсь этого делать, потому что я не считаю, что это какое-либо расследование — это жонглирование и передергивание открытыми фактами», — сказал Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Декларацию о доходах Шапошникова опубликовали в конце мая. Из нее (*.pdf) следовало, что за год спикер Мосгордумы увеличил свой доход в 79 раз — до 1 млрд 951 млн руб. При этом список задекларированного имущества Шапошникова за год не изменился. В нем были указаны квартира площадью 269,5 кв. м, машино-место площадью 18,7 кв. м, автомобиль Mercedes-Benz E-350, а также коттедж площадью 277,7 кв. м, находящийся во временном пользовании. Увеличение дохода Шапошников объяснил тем, что задекларировал доход от продажи ценных бумаг.

За год доход спикера Мосгордумы Шапошникова вырос в 79 раз
Политика
Алексей Шапошников

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО «Ваш консалтинг».

В интервью радиостанции «Вести.фм» Шапошников заявил, что он в 2018 году продал 100% акций компании «Северянин», из которых и внес 870 млн руб. в уставной капитал организации «Ваш консалтинг». «Они были внесены с моего счета, это никто не скрывает, с другого счета внесены быть не могут. Эти доли указаны в моей декларации», — сказал он (цитата по ТАСС).

Во время интервью «Эху Москвы» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов указал на то, что акции компании «Северянин», после продажи которых, как заявляет Шапошников, у него резко вырос доход, не были указаны в его декларациях. «Они исчезли в 2014 году, Алексей Валерьевич», — отметил Венедиктов.

«Нет, они не исчезли в 2014 году, и давайте не путать сведения, которые подает кандидат в депутаты, и декларацию, которую сдают все депутаты и федерального уровня, и регионального, и муниципального», — заметил Шапошников.

Он пояснил, что эти акции указываются в той части декларации, с которой могут ознакомиться проверяющие органы, и в открытом доступе этих данных нет. Шапошников отметил, что он не возражает, если в отношении его декларации будет проведена проверка со стороны думской комиссии.

Председатель столичного парламента сообщил, что сделка по продаже 29 тыс. акций компании была начата в 2018 году и длилась не в одном календарном году, поэтому вышеуказанная сумма была отображена в декларации за 2019 год. «После завершения сделки в 2019 году полная сумма, не 870 млн руб., а полная сумма в размере 1 млрд 900 млн руб. была указана в декларации за 2019 год», — отметил он.

По словам Шапошникова, после того как он избрался депутатом, акции были переданы в доверительное управление и впоследствии проданы.

Шапошников не исключил возможность судебной тяжбы с Навальным. «Касательно судебных перспектив, юристы на сегодняшний момент рассматривают возможность обращения в суд», — сказал он «Вести ФМ».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Мосгордума, Алексей Шапошников, декларация, Алексей Навальный, ФБК
Материалы по теме
За год доход спикера Мосгордумы Шапошникова вырос в 79 раз
Политика
На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»
Политика
Суд оштрафовал ФБК по закону об «иностранных агентах» на 500 тыс. руб.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter