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Синоптик предупредила о понижении температуры в Москве к выходным

Фото: Иван Макеев / Global Look Press
Фото: Иван Макеев / Global Look Press

В пятницу, 12 июня, в Москву придет холодный атмосферный фронт, сообщили РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Он будет находится на восточной периферии антициклона со Скандинавией, из-за него возможны также грозы и дожди.

«Если накануне температура воздуха в Москве будет почти под +30 градусов, то уже начиная с субботы температура понизится. Произойдет смена одного циклона на другой, к нам придет менее жаркий воздух, и дневная температура будет +20–22 градуса», — сказала Позднякова.

По ее словам, период утомительной жаркой и влажной погоды, пришедшей в Москву, будет непродолжительным.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 7 июня стало самым теплым днем с начала этого года. На текущей неделе в Московском регионе ожидается 30-градусная жара.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в летом 2020 года в России будет переменчивая погода: жара будет чередоваться с холодом и дождями.

Теги: погода, Москва, новости РБК
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