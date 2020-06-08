Синоптик предупредила о понижении температуры в Москве к выходным

Фото: Иван Макеев / Global Look Press

В пятницу, 12 июня, в Москву придет холодный атмосферный фронт, сообщили РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Он будет находится на восточной периферии антициклона со Скандинавией, из-за него возможны также грозы и дожди.

«Если накануне температура воздуха в Москве будет почти под +30 градусов, то уже начиная с субботы температура понизится. Произойдет смена одного циклона на другой, к нам придет менее жаркий воздух, и дневная температура будет +20–22 градуса», — сказала Позднякова.

По ее словам, период утомительной жаркой и влажной погоды, пришедшей в Москву, будет непродолжительным.