Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Воскресенье, 7 июня, стало самым теплым днем как с начала лета, так и с начала текущего года. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Уже к пяти часам воздух прогрелся до плюс 26,5 градусов. Так тепло в Москве еще не было», — сказал Леус. По его словам, до воскресенья самым теплым днем лета было 6 июня, когда максимальная температура воздуха составила плюс 22,4 градуса. При этом самым теплым днем года было 12 мая, когда показатели термометров превысили плюс 25 градусов, уточнил он.

«Однако этому дню[7 июня] в лидерах жары предстоит оставаться совсем недолго, уже завтрашний день обгонит его», — отметил Леус.Температура воздуха 8 июня в столице прогреется до плюс 26-28 градусов, пояснил он.

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается 30-градусная жара, говорил ранее Леус. По его словам, в Москве температура поднимется до плюс 28–30 градусов, а в области — до 25–30 градусов. В начале недели не исключены локальные кратковременные грозовые дожди, отметил синоптик.