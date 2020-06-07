Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года Общество, 22:02 В Белоруссии решили оградить людей от «вредящей» государству информации Политика, 21:47 Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Общество, 21:41 Эксперты оценили в 50% долю занятых под риском сокращения и потери дохода Экономика, 21:30 Андрей Шевченко продлит контракт со сборной Украины Спорт, 21:29 Футболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса Спорт, 21:27 МТС назвал самые популярные в России в 2020 году смартфоны Технологии и медиа, 21:13 Депутата Мосгордумы от КПРФ Шувалову исключили из партии Политика, 21:07 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 20:52 Пожар на нефтяной скважине потушили с помощью противотанкового оружия Общество, 20:42 «Дочка» «Газпрома» объявила тендер на трубы на 98 млрд руб. Бизнес, 20:33 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня Общество, 20:27 Захарова заявила о хаосе в США после смерти Флойда Политика, 20:14 Летний чемпионат мира по биатлону отменили из-за коронавируса Спорт, 20:00
Новости без коронавируса ,  
0 

Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Воскресенье, 7 июня, стало самым теплым днем как с начала лета, так и с начала текущего года. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Уже к пяти часам воздух прогрелся до плюс 26,5 градусов. Так тепло в Москве еще не было», — сказал Леус. По его словам, до воскресенья самым теплым днем лета было 6 июня, когда максимальная температура воздуха составила плюс 22,4 градуса. При этом самым теплым днем года было 12 мая, когда показатели термометров превысили плюс 25 градусов, уточнил он.

«Однако этому дню[7 июня] в лидерах жары предстоит оставаться совсем недолго, уже завтрашний день обгонит его», — отметил Леус.Температура воздуха 8 июня в столице прогреется до плюс 26-28 градусов, пояснил он.

Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается 30-градусная жара, говорил ранее Леус. По его словам, в Москве температура поднимется до плюс 28–30 градусов, а в области — до 25–30 градусов. В начале недели не исключены локальные кратковременные грозовые дожди, отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в этом году для лета в России будет характерна переменчивая погода.  Жара будет чередоваться с холодом и дождями, пояснил он.

Теги: новости РБК, погода, Москва
Материалы по теме
Синоптики пообещали россиянам «капризное лето»
Общество
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter