Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе

На следующей неделе в столичном регионе ожидается 30-градусная жара, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В предстоящие выходные температура начнет повышаться. К середине следующей недели столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 28 — 30 градусов и 25 — 30 градусов в Подмосковье», — сказал он. Леус добавил, что вся следующая неделя будет достаточно жаркой, но в начале недели будут возможны локальные кратковременные грозовые дожди.

По словам синоптика, потепление связано со сменой направления атмосферных потоков. «Вместо холодного полярного воздуха к нам начнет поступать более теплый воздух из южных широт. Кроме того, облаков станет гораздо меньше, и солнце будет хорошо прогревать воздух», — отметил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что потепление в столичном регионе начнется со второй половины четверга, 4 июня.